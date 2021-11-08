"Операція успішна": Усик інкогніто скупився в супермаркеті

Олександр Усик одягнувся в такий же технологічний костюм, в якому він вийшов на бій з Ентоні Джошуа.
Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик здійснив покупку в одному з супермаркетів, залишившись невпізнаним.
Прославлений український спортсмен інкогніто сходив в один з українських супермаркетів, де купив пляшку холодного чаю. Відео вже опублікували в Мережі.
Звернемо увагу, що Усик розплачувався за покупку на одному з терміналів самообслуговування.
При цьому Олександр одягнувся в такий же технологічний костюм, в якому він вийшов на бій з Ентоні Джошуа. Обличчя закривав космічний шолом.
"Операція успішна", - сплативши покупку по безналу, вимовив Усик.
Раніше Усик заявив, що має намір закінчити боксерську кар'єру. За його словами, плани на майбутнє у нього вже є.
"Я постійно дякую Богові за все, що він дав мені в цьому житті. Я б не хотів зараз говорити про завершення кар'єри, але, по правді, вже все вирішено. Остаточне рішення я поки не прийняв, але план є", – сказав боксер.
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