"Вже все вирішено": Усик готується до завершення кар'єри

Олександр Усик / Reuters

Український боксер Олександр Усик заявив, що має намір закінчити боксерську кар'єру. За його словами, плани на майбутнє у нього вже є.

"Я постійно дякую Богові за все, що він дав мені в цьому житті. Я б не хотів зараз говорити про завершення кар'єри, але, по правді, вже все вирішено. Остаточне рішення я поки не прийняв, але план є", - поділився боксер в інтерв'ю Daily Mail.

Варто зазначити, що в наступному бою Усику доведеться захистити титули в реванші з Ентоні Джошуа.

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Нагадаємо, Олександр вже 12 років у шлюбі. Зі своєю дружиною Катериною вони разом ще зі школи, після випуску вони почали жити разом, а в 2009 році одружилися. Пара виховує трьох дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло.