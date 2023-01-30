Неприємні почуття: футболіст збірної України зганьбився палкими обіймами з російським спортсменом

Після подібного Малиновському довелося вибачатися перед українцями.

Руслан Малиновський / уаф, скріншот

Зірка збірної України з футболу Руслан Малиновський після завершення матчу французького чемпіонату пішов обніматися з російським легіонером Монако Олександром Головіним.

Момент обіймів не потрапив у відео трансляцію, які є у вільному доступі, але по мережі активно постять скрін з Малиновським і Головіним, обговорюючи його в пабліках.

Також українці критикують вчинок Малиновського на його сторінці в Instagram.

Після подібного Малиновському довелося вибачатися перед українцями.

"Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на жест гравця "Монако". Я розумію, що краще б я його обійшов стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці потискують один одному руку, і я чисто машинально це зробив", - написав Малиновський.

Малиновський зазначив, що йому неприємні образи і хейт українців.

"Я розумію, як це важливо для вас в даний момент, але ті образи і хейт за секундну провину в порівнянні з тим, що ми робимо для України і українців з початку війни, викликає у мене неприємні почуття і сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки. В індивідуальному спорті я б навіть не вийшов грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую відсторонення росіян від міжнародних змагань. Слава Україні", - сказав футболіст.

У жорстоких боях з російськими окупантами загинув молодий десантник і спортсмен з Рівненської області - Андрій Каранюк (вихованець місцевого футбольного клубу "Верес"). Його некролог був опублікований на Facebook-сторінці місцевої Асоціації футболу.

Крім того, в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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