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"Українці слабші за росіян": знаменитого тренера з футболу висміяли за скандальну заяву

17 січня 2023, 19:12
Ця заява відомого фахівця не залишилася непоміченою вболівальниками.
Гус Хіддінк
Гус Хіддінк / FOOTBALL.SPORT-EXPRESS.RU

Колишній тренер збірної Росії з футболу і клубів мадридського Реала, лондонського Челсі Гус Хіддінк не вважає українських футболіст сильніше футболістів з країни-агресорів.

"Українські футболісти за визначенням не сильніші за російських гравців, вони слабші. Ви повинні зрозуміти, що російських футболістів зараз майже не беруть в європейські клуби через те, що відбувається в світі",-сказав Хіддінк в інтерв'ю порталу "РБ Спорт", коментуючи висловлювання екс-наставника київського "Динамо" і збірної РФ Бориса Ігнатьєва про перевагу гравців з України.

Ця заява відомого фахівця не залишилася непоміченою вболівальниками, які відверто висміяли бронзового призера чемпіонату Європи 2008 року і назвали слова нідерландського фахівця відвертою нісенітницею.

"За яким таким визначенням, цікаво?", "Ех, якби не вобла, то всі наші паспортисти вже б в топ лігах грали", "А раніше тоді чому вітчизняних футболістів нікуди не брали?", "Що це за нісенітниця? У різні моменти часу буває різний набір виконавців","Навіть за часів СРСР "золоті м'ячі" отримували українські гравці, крім Яшина. Після розвалу Союзу теж крім Шевченка ніхто не отримував. Всього цього Путін не витримав і вирішив їх приєднати до себе назад", - пишуть в коментарях.

Екс-футболіст збірній Росії Владислав Радімов виступив зі скандальною заявою. Він вимагав провести інтеграцію клубів з окупованих регіонів України в першість Росії.

При цьому легенда "Зеніту" цинічно згадав про дітей на цих територіях, яких країна-агресора позбавила можливості в тому числі займатися спортом.

Крім того, колишній російський футболіст московського Спартака Євген Ловчев закотив справжню істерику через ігнорування російського чемпіонату світу з футболу 2018 у добірці офіційних м'ячів мундіалів, яку склали Adidas та EA Sports.

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