"Ми братні народи": український олімпієць вляпався в скандал

Олег Гандей

Олімпійський чемпіон 2014 року в шорт-треку росіянин Семен Єлістратов розповів про свої приятельські стосунки з українцем Олегом Гандеєм.

За словами Єлістратова, між спортсменами дружні стосунки, незважаючи анексію Криму і війну на Донбасі.

"З Олегом Гандеєм я досить давно знайомий, ми періодично тренуємося разом. У нас дуже близькі стосунки, дружні. Проблем в спілкуванні не виникає.

Олег завжди мені каже: "Сем, не звертай уваги, це політика". Він багато разів говорив, що ми братні народи, що у нього є родичі в Росії. Мені теж здається - може, я не правий, - що ми братні народи, у нас все-таки одна кров", - цитує Єлістратова РИА Новости.

Зазначимо, вперше з 2006 року Україна буде представлена в чоловічому шорт-треку на Олімпійських іграх. Ліцензію на дистанції 500 метрів завоював Олег Гандей.

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Олімпіада-2022 в Пекіні

Відзначити, у Пекіні 4 лютого відкриється 24-та зимова Олімпіада. Китай стане першою країною в світі, кому вдалося провести і літні і зимові Олімпійські ігри.

Урочисту церемонію відкриття 4 лютого 2022 року прийме Національний стадіон Пекіна, відомий як Пташине гніздо і побудований до Олімпіади 2008.

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