Відома чемпіонка в Росії прозріла через війну в Україні і назвала Путіна маніяком

Беккі Хеммон отримала громадянство РФ та виступала за збірну Росії.

Путін, Беккі Хеммон / РІА Новини , kremlin.ru

Чемпіонка з баскетболу в Росії Беккі Хеммон розповіла про своє ставлення до президента-диктатора Володимиру Путіну.

45-річна американка зізналася, що зверталася до ватажка Кремля з проханням помилувати її співвітчизницю Брітні Грайнер.

Екс-баскетболістка збірної США Брітні Грайнер отримала 9 років колонії після того, як в її багажі в Шереметьєво знайшли "вейпи" з рідиною для куріння, в яких містилося 0,7 г гашишного масла. 8 грудня 31-річна спортсменка з ростом 206 см була обміняна на торговця зброєю Віктора Бута.

"Перед вироком Брітні я записувала спеціальне відео для неї, в той же час звертаючись до влади РФ і особисто до Путіна. Адже ніколи не пізно зробити вірну річ. Однак було дурістю закликати до милосердя Путіна. У людини, яка бомбить жінок і дітей, вагітних жінок в пологових будинках, та й просто масово вбиває мирне населення в Україні, немає всередині ніякого милосердя", - сказала Хеммон в ефірі подкасту Едріана Воджнаровскі, переклад якого наводить український журналіст Олександр Прошута.

Спортсменка зазначила, що ніхто не знає, що в голові у Путіна.

"Я дуже рада і вдячна за те, що Бріттні повернулася додому, але ніхто не знає, що в голові у Путіна. Ти не можеш залізти в голову до маніяка", – додала Хеммон.

Беккі кається, що виступала свого часу в Росії.

"Тоді країна ні з ким не воювала. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що зараз я стала б грати в Росії з урахуванням того, що відбувається в Україні. Тому я все ще перебуваю в глибокому шоці від цієї ситуації", – підсумувала американський тренер.

Раніше писали, що колишній російський футболіст московського Спартака Євген Ловчев закотив справжню істерику через ігнорування російського чемпіонату світу з футболу 2018 в добірці офіційних м'ячів мундіалів, яку склали Adidas і EA Sports.

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