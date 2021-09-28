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Джошуа кидає виклик Усику: бій-реванш відбудеться вже взимку 2022 року

28 сентября 2021, 16:03

Ентоні Джошуа перед першим боєм з Усиком розмірковував про відмову від поєдинку, сказав Олександр Красюк.

Олександр Усик
Усик у першому поєдинку здобув впевнену перемогу над Джошуа / Reuters

Бій-реванш Ентоні Джошуа і Олександра Усика був прописаний в контракті і вже активований стороною британського боксера. У договорі прописані тимчасові обмеження, тому поєдинок повинен відбутися вже в лютому-березні наступного року. Про це заявив промоутер українського спортсмена Олександр Красюк.

Під час пресконференції у Києві у вівторок, 28 вересня, він розповів про те, що бій-реванш Джошуа і Усика має відбутися наступного року – орієнтовно в лютому-березні.

"Що стосується реваншу, то його прописано в контракті і вже активовано стороною Джошуа. У нас є обмеження за часом, коли має відбутися реванш. Це лютий-березень", - зазначив Красюк.Читайте также"Кращий боєць планети": Мережа "вибухнула" після тріумфу Усика в бою з Джошуа

Крім того, він сказав, що перед першим поєдинком Джошуа більше двох тижнів роздумував про те, щоб відмовитися від бою, поступившись поясом WBO.

"Джошуа більше двох тижнів вирішував, чи варто відмовлятися від бою. Думав, чи не відмовитися від пояса WBO", - підкреслив Олександр Красюк.

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Бій Усик - Джошуа

Український боксер Олександр Усик 25 вересня на стадіоні Тоттенхем Хотспур у Лондоні провів бій з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, британцем Ентоні Джошуа. За підсумками поєдинку Усик сенсаційно здобув впевнену перемогу над опонентом і став володарем всіх вищевказаних поясів, опинившись чемпіоном світу з боксу в 3 версіях у важкій вазі.

Промоутер британця Едді Хірн після поєдинку сказав, що Ентоні Джошуа має намір провести бій-реванш з Олександром Усиком. Даний пункт прописаний в угоді сторін.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа новини України Новини боксу
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