Україна розгромила Вірменію в Лізі націй і шокувала суперника

Збірна України / УАФ

Збірна України з футболу провела матч Ліги націй проти збірної Вірменії.

Після неприємної поразки 3:0 від Шотландії українські футболісти реабілітувалися і змогли розгромити суперника.

Українці активно почали перший тайм, але допустили чимало помилок, через які довелося попахати нашому голкіперу Андрію Луніну.

На 22-й хвилині збірна України повела в рахунку. Віктор Циганков в межах штрафного віддав Зубкову, який простріл на дальню стійку - Тимчику залишалося лише підставити ногу, щоб відправити м'яч у сітку воріт.

У другому таймі вірменська збірна вийшла з наміром відігратися, але на 57-й хвилині забила Україна.

Третій гол Україна оформила на 69-й хвилині. Знову до забитого м'яча приклався Зубков.

Ще двічі збірна України забила у фінальні 10 хвилин.

Завдяки перемозі 5:0 українська збірна зберегла шанси на вихід у дивізіон A Ліги націй

27 вересня "синьо-жовті" визначать переможця групи B1 Ліги націй у другому матчі зі збірною Шотландії.

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