Збірна України обіграла Ірландію на старті Ліги націй

Циганков тільки вийшов на заміну, заробив штрафний на правому фланзі і самостійно його виконав.
У другому турі Ліги націй УЄФА збірна України здобула мінімальну перемогу над ірландцями на виїзді.
"Синьо-жовті" вийшли в експериментальному складі. Крім десятка нових виконавців у старті в порівнянні з матчами плей-офф до ЧС-2022 змінилася і тактична схема.
Незвичайне ігрове поєднання призвело до важкого старту українців.
У стартові 15 хвилин Ірландія повністю контролювала хід поєдинку.
Україні в першому таймі вдалося забити. Але арбітр зафіксував офсайд.
Натомість на старті другого тайму "синьо-жовті" забили чистий гол.
Циганков тільки вийшов на заміну, заробив штрафний на правому фланзі і самостійно його виконав – м'яч влетів у дальній кут воріт Келлехера.
Ліга Націй, група B1, 2-й тур
Ірландія – Україна – 0:1
Гол: Циганков, 48
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Автор: Маша Тупченко