Збірна України обіграла Ірландію на старті Ліги націй

Збірна України / УНІАН

У другому турі Ліги націй УЄФА збірна України здобула мінімальну перемогу над ірландцями на виїзді.

"Синьо-жовті" вийшли в експериментальному складі. Крім десятка нових виконавців у старті в порівнянні з матчами плей-офф до ЧС-2022 змінилася і тактична схема.

Незвичайне ігрове поєднання призвело до важкого старту українців.

У стартові 15 хвилин Ірландія повністю контролювала хід поєдинку.

Україні в першому таймі вдалося забити. Але арбітр зафіксував офсайд.

Натомість на старті другого тайму "синьо-жовті" забили чистий гол.

Циганков тільки вийшов на заміну, заробив штрафний на правому фланзі і самостійно його виконав – м'яч влетів у дальній кут воріт Келлехера.

Ліга Націй, група B1, 2-й тур

Ірландія – Україна – 0:1

Гол: Циганков, 48

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