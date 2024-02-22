Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко - ведучі нового проєкту "Україна неймовірних людей": коли прем’єра на ТЕТ

Телеканал ТЕТ оголосив дату прем’єри нового великого шоу "Україна неймовірних людей" - надихаючого проєкту про унікальні таланти серед нас.

https://glavred.net/show/yuliya-sanina-i-timur-miroshnichenko-vedushchie-novogo-proekta-ukrajina-neymovirnih-lyudey-kogda-premera-na-tet-10543922.html Посилання скопійоване

Україна неймовірних людей - прем’єра нового шоу на ТЕТ / Прес-служба

Уже 16 березня телеканал ТЕТ покаже унікальне та надсучасне шоу "Україна неймовірних людей", яке закохає глядачів у розмаїття незрівнянних талантів. Це проєкт-натхнення, котрий щосуботи о 19:00 об’єднуватиме країну навколо незламних, сильних, сміливих і водночас надзвичайно талановитих людей. Тих, хто осяює шлях і дарує надію.

Ведучими проєкту про талановите й незламне покоління українців стали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і телеведучий Тімур Мірошниченко - чарівний тандем, який встиг полюбитися єврофанам і всій країні.

"Серед нас є люди, схожі на світло, що осяює шлях. Своєю незламністю вони дають нам надію. Своїм прикладом – надихають вірити. Бо попри усі нинішні випробування вони готові вражати та змінювати світ на краще своїм талантом", – прокоментували ведучі проєкту.

відео дня

"Україна неймовірних людей" – це шоу власної розробки телеканалу ТЕТ та креативної команди Big Brave Events. Його учасниками стали діти й дорослі з історіями, які повинні звучати, з талантами, котрі мають побачити всі.

Це музиканти, танцівники, акробати, художники, декламатори, ілюзіоністи, гімнасти та вокалісти, які долають труднощі, демонструють приклад незламності, розвиваються, рухаються вперед і світять яскраво на весь світ. Усі вони покажуть свої таланти в десятках номерів і позмагаються за місце у фіналі, де переможець отримає грошовий приз на здійснення мрії. Щовипуску разом з глядачами в залі учасників оцінюватимуть запрошені зіркові гості й герої сьогодення, які несуть добро, об'єднують країну та представляють її на міжнародних аренах.

Не пропустіть велику прем’єру шоу, що вразить і доведе – надихаючі таланти серед нас. "Україна неймовірних людей" з 16 березня, щосуботи, о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.