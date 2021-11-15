Танці з зірками 8 сезон 11 ефір: хто покинув проєкт?

Залишилося всього 4 пари, але до півфіналу дійдуть лише троє.
Сьогодні о 21:00 на каналі 1+1 відбутися прем'єра 11 ефіру головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. Хто з чотирьох пар вибув за результатами суддівського та глядацького голосування всього за крок до півфіналу?
Перший етап
Пара №9 Дмитро Каднай і Аліна Лі станцювали з Владом Ямою танго під пісню Вітамін D.
Пара№ 5 Артур Логай і Анна Кареліна виконали з Катериною Кухар сальсу під запальні мелодії Вихідного.
Пара № 6 Ольга Харлан і Дмитро Дікусар вийшли на паркет з Максом Чмерковським для виконання аргентинського танго по пісню Сильно.
Пара № 11 Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцювали хіп-хоп з Монатіком під Кружит.
Після першого танцю в чвертьфіналі пари за оцінками суддів розмістилися наступним чином:
- Войтенко-Маланчук - 30 балів
- Каднай-Лі - 29 балів
- Логай-Кареліна - 29 балів
- Харлан-Дікусар - 28 балів.
Другий етап
Танці для другого етапу вибирали телеглядачі індивідуально для кожної пари. В результаті голосування учасники виконали:
- Логай-Кареліна - пасадобль
- Войтенко-Маланчук - румба
- Харлан-Дікусар - джайв
- Каднай-Лі - vogue.
Другий етап пари закінчили з наступними оцінками:
- Логай-Кареліна - 69 балів
- Войтенко-Маланчук - 69 балів
- Каднай-Лі - 67 балів
- Харлан-Дікусар - 66 балів.
У цьому випуску пари не виконували танець навиліт. Пару, що програла, визначали за найменшою сумою балів від суддівських і глядацьких голосувань. Пару Харлан-Дікусар врятували телеглядачі. А за крок до півфіналу шоу Танці з зірками покидає пара № 9 - Дмитро Каднай та Аліна Лі.
читайте такожМарафон гумористичних прем'єр: телеканал 1+1 представить новий Вечірній Квартал і жіночий Квартал
Раніше відбувся перм'єра нового випуску шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, присвяченого незвичайним туристичним місцям Одеси.
Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.
Інші цікаві новини:
- В Україні за держкошти знімуть фільм про ЛГБТ-пару: що відомо
- Бомба-ракета: хіти Сергія Бабкіна стануть саундтреками серіалу Джек & Лондон на 1+1
- "За 10 років подорожей я такого не бачив": у новому випуску Світу навиворіт покажуть еквадорський "борщ"
- "Урочисто клянуся, що замишляю тільки витівка!": фільми про Гаррі Поттера отримають продовження