Танці з зірками 8 сезон 11 ефір: хто покинув проєкт?

Хто покинув Танці з зірками в 11 випуску? / instagram.com/tanci1plus1

Сьогодні о 21:00 на каналі 1+1 відбутися прем'єра 11 ефіру головного танцювального шоу країни - Танці з зірками 2021. Хто з чотирьох пар вибув за результатами суддівського та глядацького голосування всього за крок до півфіналу?

Перший етап

Пара №9 Дмитро Каднай і Аліна Лі станцювали з Владом Ямою танго під пісню Вітамін D.

Пара№ 5 Артур Логай і Анна Кареліна виконали з Катериною Кухар сальсу під запальні мелодії Вихідного.

Пара № 6 Ольга Харлан і Дмитро Дікусар вийшли на паркет з Максом Чмерковським для виконання аргентинського танго по пісню Сильно.

Пара № 11 Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцювали хіп-хоп з Монатіком під Кружит.

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Після першого танцю в чвертьфіналі пари за оцінками суддів розмістилися наступним чином:

Войтенко-Маланчук - 30 балів

Каднай-Лі - 29 балів

Логай-Кареліна - 29 балів

Харлан-Дікусар - 28 балів.

Другий етап

Танці для другого етапу вибирали телеглядачі індивідуально для кожної пари. В результаті голосування учасники виконали:

Логай-Кареліна - пасадобль

Войтенко-Маланчук - румба

Харлан-Дікусар - джайв

Каднай-Лі - vogue.

Другий етап пари закінчили з наступними оцінками:

Логай-Кареліна - 69 балів

Войтенко-Маланчук - 69 балів

Каднай-Лі - 67 балів

Харлан-Дікусар - 66 балів.

У цьому випуску пари не виконували танець навиліт. Пару, що програла, визначали за найменшою сумою балів від суддівських і глядацьких голосувань. Пару Харлан-Дікусар врятували телеглядачі. А за крок до півфіналу шоу Танці з зірками покидає пара № 9 - Дмитро Каднай та Аліна Лі.

В 11 ефірі Танці з зірками покинула пара Дмитра Кадная і Аліни Лі / instagram.com/tanci1plus1

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Раніше відбувся перм'єра нового випуску шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, присвяченого незвичайним туристичним місцям Одеси.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

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