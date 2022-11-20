Голос країни-12 Грандіозний суперфінал: хто виграв у 12 сезоні найкращого вокального шоу країни

Це був вкрай складний сезон і дуже складний рік для кожного учасника. Але перемогу здобув кращий виконавець.
23 січня 2022 року відбулася прем'єра 12 сезону найкращого вокального шоу країни Голос країни. Цей сезон повинен був стати тренерським дебютом для Олі Полякової, а більш маститим тренерам нагадати, в чому чарівна сила українських артистів.
Однак багатообіцяюче шоу було брутально перервано ще в середині самого першого етапу - сліпих прослуховувань. В Україну прийшла війна. Нашу країну віроломно атакувала рф, знищуючи все на своєму шляху. Однак пісню в українців відібрати неможливо.
Організатори проєкту прийняли рішення повернути Голос країни на телеекрани українців, так як музика дарує надію і натхнення, вона дарує силу і нагадує, за що варто боротися кожному українцю.
3 жовтня 12 сезон Голосу країни повстав, як фенікс з попелу. В ефірі показували випуски, які встигли відзняти до початку війни. Однак додали до них благодійну місію, за допомогою якої зібрали 3 млн. гривень на потреби ЗСУ.
Сьогодні відбувся грандіозний, патріотичний суперфінал шоу Голос країни-12. Це - безпрецедентне явище: за всю історію існування проєкту Голос (перше подібне шоу пройшло в 2010 році в Голландії) країна, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, продовжує мовлення і показ проєкту з його логічним завершенням.
Концерт відбувся на станції метро Майдан Незалежності - в укритті від обстрілів російської армії. Учасники трьох зіркових тренерів, Олі Полякової, Наді Дорофєєвої та Потапа, а також команди Другого шнасу отримали можливість на великій сцені в прямому ефірі поборотися за звання голосу нашої країни.
Переможцем шоу Голос країни-12 стала Марія Квітка, член команди Другого шансу. Вокалістка виконала пісню на вірші Тараса Шевченка Реве та стогне Дніпр широкий.