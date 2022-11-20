Голос країни-12 Грандіозний суперфінал: хто виграв у 12 сезоні найкращого вокального шоу країни

Голос країни-12 - хто переміг / instagram.com/goloskrainy_official

23 січня 2022 року відбулася прем'єра 12 сезону найкращого вокального шоу країни Голос країни. Цей сезон повинен був стати тренерським дебютом для Олі Полякової, а більш маститим тренерам нагадати, в чому чарівна сила українських артистів.

Однак багатообіцяюче шоу було брутально перервано ще в середині самого першого етапу - сліпих прослуховувань. В Україну прийшла війна. Нашу країну віроломно атакувала рф, знищуючи все на своєму шляху. Однак пісню в українців відібрати неможливо.

Організатори проєкту прийняли рішення повернути Голос країни на телеекрани українців, так як музика дарує надію і натхнення, вона дарує силу і нагадує, за що варто боротися кожному українцю.

3 жовтня 12 сезон Голосу країни повстав, як фенікс з попелу. В ефірі показували випуски, які встигли відзняти до початку війни. Однак додали до них благодійну місію, за допомогою якої зібрали 3 млн. гривень на потреби ЗСУ.

Сьогодні відбувся грандіозний, патріотичний суперфінал шоу Голос країни-12. Це - безпрецедентне явище: за всю історію існування проєкту Голос (перше подібне шоу пройшло в 2010 році в Голландії) країна, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, продовжує мовлення і показ проєкту з його логічним завершенням.

Концерт відбувся на станції метро Майдан Незалежності - в укритті від обстрілів російської армії. Учасники трьох зіркових тренерів, Олі Полякової, Наді Дорофєєвої та Потапа, а також команди Другого шнасу отримали можливість на великій сцені в прямому ефірі поборотися за звання голосу нашої країни.

Переможцем шоу Голос країни-12 стала Марія Квітка, член команди Другого шансу. Вокалістка виконала пісню на вірші Тараса Шевченка Реве та стогне Дніпр широкий.