"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

Пєсков заявив, що Росія подумає над пропозицією щодо 30-денного перемир'я.

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Пєсков озвучив позицію Росії щодо 30-денного перемир'я / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, УНІАН

Ключові тези Пєскова:

Москва готова вивчити пропозиції щодо 30-денного перемир'я

Росія відчуває тиск з боку європейських лідерів

Країна агресор Росія розгляне ініціативу України про введення 30-денного режиму припинення вогню. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков в інтервʼю CNN, цитують росЗМІ.

За його словами, Москва готова вивчити пропозиції щодо перемир'я, однак виходитиме з власних інтересів і умов.

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"Ми розглянемо цю ініціативу. Але Росія завжди дотримується своєї точки зору щодо умов можливого перемир'я", - заявив прессекретар Кремля.

При цьому він додав, що "ситуація залишається суперечливою".

"Президент Путін раніше заявив про те, що російська сторона готова до початку переговорів без попередніх умов. Реакція київського режиму на це озвучена не була, тому ситуація залишається в цьому плані суперечливою...Є багато питань", - сказав Пєсков.

Речник російського диктатора додав, що Москва відчуває тиск з боку європейських лідерів, які закликають Росію погодитися на 30-денне припинення вогню.

"Ми це відчуваємо", - зазначив Пєсков.

Режим припинення вогню - новини за темою

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, щонайменше на 30 днів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило заявив, що наразі Київ очікує на чітку відповідь Москви щодо запропонованого 30-денного перемирʼя.

Якщо Москва відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною, то Європа може запровадити нові санкції проти Росії, попереджають президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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