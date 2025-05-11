Чому потрібно бути щедрим 12 травня: яке церковне свято і день ангела

Не можна бути скупим на Епіфанія. Якщо хтось попросив у вас допомоги або в борг, слід відгукнутися.

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12 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 12 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 12 травня

У понеділок, 12 травня, церква згадує святителя Епіфанія - єпископа Кіпрського; святителя Германа - патріарха Константинопольського; святителя Савіна - архієпископа Кіпрського; преподобного Амфілохія Почаївського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 12 травня

Святитель Епіфаній був єпископом Кіпрським у четвертому столітті. Від самого початку став ченцем, пізніше був відлюдником, бо прагнув усамітнення. Але чутка про подвижника поширювалася серед людей і його було обрано єпископом у місті Саламіна. Після смерті святителя він був визнаний батьком і вчителем християнської церкви.

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Святитель Герман жив у сьомому столітті й походив із родини візантійського сенатора. Вивчав у церкві священне писання і був поставлений єпископом. Пізніше був поставлений патріархом Константинопольським. Відзначився своєю боротьбою проти єресі. Також патріарх залишив після себе безліч церковних творів. Після 14 років на патріаршому престолі був вигнаний єретиками і пішов у монастир. Там і помер на 95 році життя.

Святитель Савін був учнем Епіфанія Кіпрського. Він-то й описав життя свого вчителя. Коли єпископ Епіфаній помер, Савін зайняв єпископський престол. Помер у п'ятому столітті.

Амфілохій Почаївський народився 10 грудня 1894 року в селі Мала Іловиця Тернопільської області. При народженні отримав ім'я Яків. Він став ченцем у Почаївському монастирі, сучасники оповідають про його здібності цілителя. До Амфілохія зверталися хворі, і святитель усім допомагав. Родичі святого були учасниками УПА, а сам святитель допомагав воїнам, лікував і підтримував ідеї вільної України.

Під час радянських репресій Амфілохій чинив опір закриттю Почаївської Лаври, за це його відправили до психлікарні. Після виходу святителя, була спроба замаху на його життя, але йому вдалося вижити. Останні роки життя священик провів у своєї племінниці. На подвір'ї побудував невелику каплицю, а пізніше і домашній монастир. Помер святитель 1971 року, похований на кладовищі Почаївської Лаври.

У 2002 році Амфілохій був канонізований як святий. Незважаючи на репресії з боку радянської влади і переслідування, яких зазнав святитель за життя, 2016 року Російська православна церква встановила загальне шанування Святого Амфілохія.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі 12 травня називали днем Епіфанія. У книзі Василя Скуратовського "Місяцелик" знаходимо таку приказку: "Якщо Епіфаній вранці вдягнув червоний жупан, то все літо буде сухим і спекотним." Це означало, що червоний світанок прогнозує посушливе літо. Є ще кілька прикмет:

похмурий ранок означає дощове літо;

якщо багато травневих жуків цього дня - слід готуватися до посухи;

якщо горобина рясно зацвіла, то літо принесе багато ягід.

Що не можна робити 12 травня

Не можна бути скупим на Епіфанія. Якщо хтось попросив у вас допомоги або позики, слід відгукнутися. Щедру людину чекає везіння. Не варто цього дня сваритися і вживати лайливі слова.

Іменини та день ангела 12 травня

За новоюліанським календарем 12 травня відзначаємо день ангела Германа. Ім'я походить із латині, було дуже поширене у Візантійській імперії. Перекладається як "рідний", "близький".

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