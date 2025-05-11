Гороскоп Таро на сьогодні 11 травня: Овнам - бути наполегливішими, Близнюкам - медитувати

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині.

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Гороскоп таро на сьогодні

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

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Овен

Ваша карта: Лицар Пентаклів

Поки немає заміни наполегливій праці й наполегливості, ви віддаєте їм усі сили сьогодні, Овен. Ви знаєте, що зусилля, яких ви докладаєте, створять обіцянку, можливості й достаток у майбутньому. Це не тільки кількість енергії, яку ви приносите, а й ваша здатність продовжувати рухатися вперед, навіть коли все складно. Наполегливість так само важлива, якщо не більше, ніж груба сила або панування вашої волі.

Телець

Ваша карта: Дев'ятка Мечів, перевернута

Ви пережили кошмарний час і зіткнулися з деякими первісними страхами, Телець. Почуватися виснаженим і спустошеним після такого темного часу природно. Настав час попрацювати над зціленням ран, отриманих вами під час боротьби. Дорога попереду все ще буде складною. Але з часом простори всередині, які зараз здаються нестерпно порожніми, заповняться світлом і миром, які ви генеруєте. Будьте терплячі до себе і не здавайтеся.

Близнюки

Ваша карта: Місяць, перевернутий

Це може бути незручно і складно, але вам потрібно дістатися до суті речей, Близнюки. Втішно думати, що ми вище від болю, але реальність така, що якщо ми заперечуємо рани, які ми несемо, вони тільки тягнуть нас вниз. Якщо ви ігнорували повідомлення уві сні або знаки навколо вас, настав час зупинитися і звернути увагу. Проведіть деякий час у медитації, щоб відновити зв'язок зі своєю інтуїцією. Приділення часу зараз, щоб зустрітися з внутрішніми проблемами, зробить вас сильнішим і стійкішим у довгостроковій перспективі.

Рак

Ваша карта: Четвірка кубків

Ви не відчуваєте пристрасті, хвилювання або інтересу до життя, Рак, і вам важко вкладатися у що-небудь сьогодні. Нормально відчувати себе відірваним і тихим у деякі дні, але якщо це стає звичкою, це може вказувати на щось більш серйозне. Відпочиньте - це часто спосіб перезавантажити мозок. Постарайтеся зосередитися, згадавши, як далеко ви просунулися і за що ви були вдячні на своєму шляху досі.

Лев

Ваша карта: П'ятірка Жезлів

Навколо багато внутрішніх сварок, і здається, що суперечки всюди. Те, що почалося як легкий жарт між членами команди або друзями, могло перерости в щось грайливе, перерости в ситуацію, яка набагато конкурентніша, ніж ви спочатку думали, Лев. Пам'ятайте, що інші точки зору не завжди є атакою, і що вони можуть доповнити вашу власну. Лідерство і спілкування можуть об'єднати всіх, щоб сформувати міцний зв'язок.

Діва

Ваша карта: Лицар Мечів

Упевненість у собі - це слово дня, Діва, і ви відчуваєте пристрасний, незаперечний заклик справи. Наявність фіксованого фокусу і здатність дотримуватися глибоко вкорінених переконань можуть бути п'янким почуттям. Ясність і впевненість думки, які приходять із таким досвідом, надихають. Будьте обережні, щоб ваша впевненість у своїй справі та своїх діях не призвела до того, що ви станете черствим або впертим: у правосудді немає місця хуліганам.

Терези

Ваша карта: Королева пентаклів, перевернута

Ви почуваєтеся виснаженим і відчуваєте, що все трохи вийшло з-під вашого контролю. Це змусило вас боротися за те, щоб почуватися заземленим і врівноваженим, Терези. Вам було важко відпочивати, не кажучи вже про те, щоб займатися будь-якою діяльністю з "догляду за собою". Саме ваша нездатність з'єднатися з цими потребами і задовольнити їх утримує вас від безпеки, якої ви прагнете, і достатку, якого ви заслуговуєте. Дбайте про свої потреби, будьте так само ніжні й добрі до себе, як ви були б до інших.

Скорпіон

Ваша карта: Паж Жезлів

Ви дуже схвильовані тим, що готує вам майбутнє, Скорпіон, і сповнені нових ідей для проєктів, які вас захоплюють. У вас є ідея і стійкість, тепер настав час втілити все в життя. Якщо ви хотіли енергії та амбіцій, щоб готувати за списком справ, сьогодні ваш день. Присвятіть частину свого часу вивченню навичок, які допоможуть вам підтримати вашу нову пристрасть та ідею.

Стрілець

Ваша карта: Колісниця

Це час інтенсивного і невпинного прогресу, якщо ви зможете скористатися всією енергією і рухом, які вам попадуться. Хоча сьогодні у вас багато справ, Стрілець, усе ще є кілька проблем - внутрішніх і зовнішніх, - які можуть стати на вашому шляху. Залишайтеся зосередженими і не відволікайтеся від завдання. Збереження зосередженості може означати, що ви тримаєте свої емоції, інтуїцію та его під контролем.

Козеріг

Ваша карта: Вісімка пентаклів

Мудре використання часу, особливо інвестування в навичку, має свій власний вид гострих відчуттів, Козеріг, і вам подобається відчуття, як навичка вислизає з ваших пальців. Щоб досягти цього, потрібні зосереджені, віддані зусилля і довгі години вивчення тонких деталей. Якщо хтось і володіє цим, так це ви. Коли величезна кількість повторень починає здаватися лякаючою, пам'ятайте про важливість дрібниць завдання і дозвольте собі зосередитися глибше.

Водолій

Ваша карта: Туз мечів

Сьогодні останні частини головоломки стануть на свої місця, і ви знайдете глибше розуміння, Водолій. Ця новознайдена ясність принесе вам потік нових думок і нових перспектив для аналізу, але будьте обережні, щоб не перестаратися і не викликати занадто багато затримок. Нова інформація і нова перспектива також надихнули на нові ідеї та плани. Ретельно зважте всі "за" і "проти". Мало хто зі знаків так добре підходить для використання свого розуму, щоб прорватися крізь обман, як ви.

Риби

Ваша карта: Ієрофант

Сьогодні традиційні вірування виходять на перший план, Риби, і ваш розум горить усім, що ви відчуваєте, що повинні зробити. Ієрофант - це фігура, яка виносить те, що було в тіні, на світло, і хоча це часто пов'язано з християнськими папами, це також може говорити з вашим власним внутрішнім духовним наставником. Незалежно від його форми, вам пора звернутися до духовних традицій, щоб зрозуміти, куди ви хочете піти далі.

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