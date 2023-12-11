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287 випусків та майже 700 тисяч кілометрів - Світ навиворіт відзначає 13 років

Анна Підгорна
11 грудня 2023, 18:25
Більш ніж 10 років триває захоплююча подорож Дмитра Комарова та його операторів назустріч справжнім пригодам.
Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років
Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Сьогодні авторській програмі Дмитра Комарова Світ навиворіт виповнюється 13 років. 11 грудня 2010 року в ефір вийшов перший пілотний випуск від тоді ще молодого журналіста Дмитра, який не мав жодного досвіду у тележурналістиці.

Цей випуск розпочав подорож довжиною у понад десятиліття, в якій було різне: ризиковані сходження на одні з найвищих вершин світу, інтерв’ю з наркобаронами та ватажками мафії якудза, найнезвичніша їжа, яку лише можна уявити, пошуки диких племен у джунглях, ексклюзивні репортажі про зникаючі професії, шокуючі традиції та ритуали шаманів, а ще - багато теплих, щирих історій звичайних людей по всьому світу.

За ці 13 років вийшло 15 сезонів Світу навиворіт. Цього року Дмитро Комаров порадував глядачів прем’єрою циклу про сьогодення України. В ефір вже вийшло 4 випуски, а нові можна подивитись щоп’ятниці о 20:30 на 1+1 Україна.

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Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років
Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років / Прес-служба

Також за цей час Дмитро Комаров з командою Світу навиворіт створив ряд інших проєктів, серед яких як дослідницькі та пізнавальні, так і документальні авторські роботи. Їхня кількість вражає – 287 випусків за 13 років!

Щоб зрозуміти масштаб відзнятого – якщо додати відстані усіх маршрутів команди Світу навиворіт, то вийде, що вони могли б обігнути Землю по екватору близько 17 разів, а це понад 680 тисяч кілометрів!

Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років
Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років / Прес-служба

До речі, "Світу навиворіт. Україна" передувала програма "Мандруй з Україною з Дмитром Комаровим", головною метою якої стало розкриття туристичного потенціалу України. Після виходу проєкту багато локацій України повідомляли про ріст кількості туристів у них в кілька разів.

З 24.02.22 Дмитро Комаров знімає репортажі виключно в Україні і не виїжджав за кордон.

Найвідомішою роботою цього періоду став документальний фільм "Рік", який викликав резонанс не лише в Україні, а й за кордоном. Його цитували найвідоміші та найавторитетніші видання світу, а відео перекладене на французьку, іспанську, португальську та англійську мови.

Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років
Світу навиворіт з Дмитром Комаровим 13 років / Прес-служба

Далі був цикл "Рік. За кадром", куди увійшли ексклюзивні інтерв’ю з військово-політичним командуванням. А цієї осени вийшли ще дві авторські роботи журналіста - "Рік. Харківщина" та "Рік. Херсон", присвячені річниці Харківського контрнаступу та звільненні Херсону і Правобережної Херсонщини.

За 13 років відбулося справді багато, але є те, що залишається незмінним: нетипові теми, про які не знімають жодні ЗМІ та блогери, незвичайні ракурси на відомі події, погляд зсередини на життя простих людей – як в екзотичних країнах, так і в Україні.

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шоу-бізнес Світ навиворіт Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
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