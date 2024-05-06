Тягне як магнітом: експерти назвали найпоширенішу помилку, яка приваблює слимаків

Якщо ваш сад чи город страждає від слимаків, є просте рішення, яке допоможе відвадити цих шкідників.

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Поширена помилка, яка приваблює слимаків у сад / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Слимаки можуть бути справжньою загрозою для саду, оскільки вони знищують рослини. На щастя, є просте рішення, яке відвадить надокучливих шкідників від саду.

Якщо вас цікавлять лайфхаки для боротьби з слимаками. прочитайте матеріал Главреду: Простий трюк, щоб позбутися від слимаків: потрібний засіб знайдеться у холодильнику.

За словами експертів Quintain Living, зміна звичок поливу істотно допоможе в боротьбі з слимаками. Всупереч поширеній думці, що потрібно поливати рослини в сутінках, насправді цього робити не рекомендується. Ця практика може ненавмисно привабити слимаків, які люблять вологе середовище, пише Express.co.uk.

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"Це стане магнітом для слимаків, які із задоволенням прогризатимуть собі шлях крізь ваші рослини та розсаду", - попередили експерти.

Слимаки більш активні у вечірні години, їх тягне до вологи, тому вони частіше ласують рослинами та розсадою вночі. Щоб відлякати слимаків і захистити свої рослини, експерти радять поливати їх рано вранці. Таким чином ви можете мінімізувати присутність вологи, яка приваблює слимаків, і зменшити ризик пошкодження рослин.

Окрім коригування графіків поливу, догляд за ґрунтом має важливе значення для зміцнення здоров’я рослин і стійкості до шкідників. Перед посадкою фахівці рекомендують переконатися, що ґрунт очищений від бур’янів і добре підготовлений.

Розпушування ґрунту не тільки сприяє його аерації, але й руйнує потенційні місця проживання слимаків, роблячи середовище менш сприятливим для шкідників.

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