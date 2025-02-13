На межі зникнення: садівників просять терміново повідомити дані про одну рослину

Королівське садівниче товариство шукає три загублені види нарцисів, які можуть бути під загрозою зникнення.

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Нарциси під загрозою зникнення / Колаж: Главред, фото: Pexels/rüveyda akkaya, Pixabay/NickyPe

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Фахівці шукають три загублені види нарцисів

Садівників також закликають узяти участь у пошуку

Садівників, у яких цього сезону цвітуть нарциси, просять повідомити про їхній стан, адже ці яскраві квіти сигналізують про настання весни.

Це пов'язано з тим, що Королівське садівниче товариство шукає три загублені види нарцисів, які можуть бути під загрозою зникнення або вже вимерли у Великій Британії, ідеться в матеріалі Express.

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Королівське садівниче товариство Великої Британії хоче дізнатися про колір, вид і висоту нарцисів цієї весни, щоб краще зрозуміти, що відбувається з цими квітами і які з них можуть бути втрачені через зміну клімату. Вони закликають людей повідомляти про спостереження електронною поштою, додаючи фотографію.

"У Великій Британії можна знайти сотні різних видів нарцисів, і ми закликаємо вас зареєструвати, де у вашому районі цвітуть ці квіти. Ми попросимо вас надати основну інформацію, таку як колір, тип і висота. Науковці використовуватимуть ці дані, щоб зрозуміти вплив довкілля на нарциси, вподобання покупців і поширення", - закликають фахівці.

/ Інфографіка: Главред

Садівників також закликають взяти участь у пошуку трьох видів нарцисів, які перебувають під загрозою або вважаються вимерлими у Великій Британії. Виявлення цих нарцисів допоможе зберегти їх, краще зрозуміти садівничу спадщину і навіть дасть змогу зберегти генетичний матеріал, який може бути важливий для майбутнього розведення нарцисів в умовах мінливого клімату.

Фахівці з Королівського садівничого товариства пояснюють важливість реєстрації тим, що нарциси відзначають прихід весни і радують нас яскравими фарбами в садах, парках і на узбіччях доріг.

"Але за цими повсюдними жовтими квітами ховається велике розмаїття - відомо 31 000 сортів, включно із зеленими, рожевими та червоними. Розуміння того, де їх можна знайти, допоможе зберегти це розмаїття для майбутнього", - додали в Королівському садівничому товаристві.

Раніше Главред писав про те, коли і як правильно садити нарциси. Для того, щоб вони зійшли якомога раніше і захопили красою, їх необхідно висадити восени.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які квіти-багаторічники посадити на дачі. Багаторічні квіти для дачі: які рослини цвітуть все літо, не вибагливі до клімату і не потребують особливого догляду? Найкращі варіанти для вашого саду.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що потрібно садити на розсаду в лютому. Немає сенсу починати сіяти на розсаду насіння в січні або в грудні, якщо ви не займаєтеся вирощуванням рослин у комерційних цілях.

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