Як захистити дерева від шкідників: які засоби використовувати

Весна - саме час доглядати за садом, обробляти ділянку і повним ходом займатися посадками.

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Як захистити дерева від шкідників / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Садовий Світ"

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Коли проводять обробку

Як надійно захистити сад

Обробка ґрунту біля стовбура

Гарний сад із багатим урожаєм - предмет гордості будь-якого господаря. Однак щоб забезпечити врожайність, потрібно постаратися. Навесні потрібно проводити обробку дерев від різних шкідників. Така обробка передбачає серйозний комплекс робіт, пише "Главред".

Автор Youtube-каналу "Садовий Світ" також розповіла про захист дерев від шкідників.

Коли проводять обробку

Першу обробку краще провести на початку весни, ще до початку сокоруху і формування бруньок. Як правило, це кінець березня. Засоби захисту рослин краще придбати заздалегідь. Необхідні препарати краще купувати в надійних магазинах, щоб захистити себе від неякісних товарів і підробок.

Паралельно можна зайнятися обрізанням крони, а також чищенням стовбура. Другий етап обробки стартує перед цвітінням, коли починають з'являтися бруньки. Завершальна обробка саду у весняний сезон потрібна в кінці цвітіння.

Як надійно захистити сад

У рамках обробки дерев від різних шкідників садівники проводять у весняні місяці такі роботи:

Побілка стовбурів дерев;

Обробка ґрунту навколо дерева;

Обприскування дерев спеціальними засобами.

Побілка

Для такої процедури досвідчені садівники найчастіше застосовують гашене вапно. Захисне покриття стовбура буде щільнішим, якщо білити його двічі. Серед сучасних засобів для такого роду робіт - засоби на основі крейди з купоросом і клеєм ПВА. Завдяки такому складу вдається якісно знезаразити кору, а побілка тримається набагато довше навіть під впливом весняного мокрого снігу і дощу.

Обробка ґрунту біля стовбура

Садівникам не варто забувати про обкопування дерев. Зробити це потрібно напередодні обробки хімічними засобами. У землі знаходяться комахи, які піднімуться на її поверхню після перекопування. З ними та з їхніми личинками швидко розберуться птахи.

Обробка препаратами

Обробка плодових дерев у весняні місяці хвилює кожного садівника. Рекомендовано використовувати такі методи обприскування, які не зашкодять ні дереву, ні людині, яка його обробляє. Можна використовувати народні засоби:

Водний розчин золи з господарським милом добре справляється з попелицею, мідяницями, борошнистою росою;

Настій цибулевого лушпиння ефективний у боротьбі з павутинним кліщем;

Настій із часником допоможе від гусениць, попелиці;

Тютюнове димлення застосовують для знищення мідяниці, плодожерки та інших літаючих шкідників.

Однак без якісної хімії, як показує практика, не обійтися. Багато комах показують стійкість до деяких видів обробки рослин.

Дивіться відео про захист дерев від шкідників

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