Частина Тернополя буде без гарячої води понад місяць – яка причина

Коротко:
- У Тернополі стартували гідравлічні випробування мереж
- Дві котельні тимчасово зупинені до липня
- Частина міста залишилася без гарячого водопостачання
У Тернополі розпочалися масштабні планові ремонти та гідравлічні випробування теплових мереж, через що споживачі на багатьох вулицях міста тимчасово залишаться без гарячого водопостачання. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.
"У Тернополі триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. У межах проведення гідравлічних випробувань теплових мереж та планових ремонтних робіт КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" тимчасово призупинить роботу двох котелень", - йдеться у повідомленні.відео дня
Відповідно до оприлюдненого графіка, з 15 червня призупинили роботу дві ключові котельні міста. Одна із них не працюватиме до 1 липня, тоді як ремонтні роботи на другій триватимуть до 22 липня.
Через це тимчасові незручності торкнуться мешканців масивів "Сонячний", "Аляска" та "Дружба".
"Просимо жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Проведення гідравлічних випробувань та ремонтних робіт є необхідним для надійної роботи теплових мереж і забезпечення безперебійного проходження наступного опалювального сезону", - додали в міській раді.
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Як повідомляв Главред, у Тернополі можуть переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. Новий економічно обґрунтований тариф може становити близько 98,5 гривні.
Також відомо, що місто Чортків в Тернопільській області стало першим в Україні, яке розпочало шлях до повної відмови від викопного газу в комунальному секторі.
Крім того, Тернопільська область увійшла до трійки лідерів за зростанням цін на нові квартири в Україні. За рік житло в Тернополі подорожчало на 19%.
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Про джерело: Тернопільська міська рада
Тернопільська міська рада - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Тернопіль. Рада складається з 42 депутатів та голови - Сергія Надала.
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