Усього два секретні інгредієнти: абсолютно новий рецепт борщу - пальчики оближеш

Рецепт унікального борщу з вишнею та качкою, який точно здивує вас.

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Борщ із качкою та вишнею - рецепт / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

У кожної господині точно є свій секретний рецепт приготування смачного борщу, а Главред пропонує спробувати приготувати цю першу страву за абсолютно новим рецептом. Вишня і качка зроблять борщ дуже апетитним і з цікавим смаком.

Червоний борщ - новий рецепт

Інгредієнти на 5 л:

Качка - пів тушки;

Морква - 2 шт;

Цибуля - 2 шт;

Картопля - 800 г;

Буряк - 2 шт;

Томатна паста - 70 г;

Капуста - пів качана;

Вишня - 250 г;

Часник - 1 головка;

Сіль, перець, цукор, коріандр, копчена паприка, лавровий лист, перець чилі, аджика, кориця, бадьян, гвоздика - за смаком

Оцет

Качку розділіть на частини, почистіть одну моркву й одну цибулину, розріжте овочі навпіл.

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Відправте качку та овочі на деко і запікайте в духовці за температури 200 градусів 20-30 хвилин.

Викладіть м'ясо та овочі в каструлю, додайте спеції за смаком, залийте водою і варіть бульйон мінімум дві години.

Усі овочі почистіть, цибулю та картоплю наріжте на кубики, моркву та буряк натріть на тертці, капусту нашаткуйте.

Для піджарки обсмажте на олії цибулю і моркву, додайте буряк, потім всипте 2 столові ложки цукру і тримайте на вогні п'ять хвилин.

Влийте в піджарку оцет (2 ст. л.), потім додайте томатну пасту і потримайте ще трохи на вогні та всипте вишні, влийте трохи води і тушкуйте хвилин п'ять.

Процідіть бульйон, додайте картоплю і варіть 10 хвилин. Тепер додайте капусту, піджарку, сіль за смаком. Можна ще додати часник.

Проваріть усе і готово. Приємного апетиту!!!

Дивіться відео, як готувати борщ із качкою та вишнею:

Хто така valya__saenko? valya__saenko - шеф-кухар, популярний український кулінарний блогер у соцмережі Instagram. Авторка блогу регулярно публікує цікаві рецепти вишуканих страв. На valya__saenko підписані понад 60 тисяч користувачів соцмережі Instagram.

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