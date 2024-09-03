Усього два секретні інгредієнти: абсолютно новий рецепт борщу - пальчики оближеш

У кожної господині точно є свій секретний рецепт приготування смачного борщу, а Главред пропонує спробувати приготувати цю першу страву за абсолютно новим рецептом. Вишня і качка зроблять борщ дуже апетитним і з цікавим смаком.
Червоний борщ - новий рецепт
Інгредієнти на 5 л:
- Качка - пів тушки;
- Морква - 2 шт;
- Цибуля - 2 шт;
- Картопля - 800 г;
- Буряк - 2 шт;
- Томатна паста - 70 г;
- Капуста - пів качана;
- Вишня - 250 г;
- Часник - 1 головка;
- Сіль, перець, цукор, коріандр, копчена паприка, лавровий лист, перець чилі, аджика, кориця, бадьян, гвоздика - за смаком
- Оцет
Качку розділіть на частини, почистіть одну моркву й одну цибулину, розріжте овочі навпіл.
Відправте качку та овочі на деко і запікайте в духовці за температури 200 градусів 20-30 хвилин.
Викладіть м'ясо та овочі в каструлю, додайте спеції за смаком, залийте водою і варіть бульйон мінімум дві години.
Усі овочі почистіть, цибулю та картоплю наріжте на кубики, моркву та буряк натріть на тертці, капусту нашаткуйте.
Для піджарки обсмажте на олії цибулю і моркву, додайте буряк, потім всипте 2 столові ложки цукру і тримайте на вогні п'ять хвилин.
Влийте в піджарку оцет (2 ст. л.), потім додайте томатну пасту і потримайте ще трохи на вогні та всипте вишні, влийте трохи води і тушкуйте хвилин п'ять.
Процідіть бульйон, додайте картоплю і варіть 10 хвилин. Тепер додайте капусту, піджарку, сіль за смаком. Можна ще додати часник.
Проваріть усе і готово. Приємного апетиту!!!
Дивіться відео, як готувати борщ із качкою та вишнею:
Хто така valya__saenko?
valya__saenko - шеф-кухар, популярний український кулінарний блогер у соцмережі Instagram. Авторка блогу регулярно публікує цікаві рецепти вишуканих страв. На valya__saenko підписані понад 60 тисяч користувачів соцмережі Instagram.
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