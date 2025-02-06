Шикарна закуска з печериць з новою начинкою - зникають вмить

Напевно, ви вже готували печериці з фаршем, тепер же ми пропонуємо приготувати їх із новою начинкою - шинкою і сиром. Таку страву можна з упевненістю ставити на святковий стіл і найкраще гарячою. А готуються фаршировані печериці швидко і просто.
Зазначимо, рекомендуємо обирати великі печериці, адже їх буде легше і швидше фарширувати, повідомляє Главред із посиланням на tanya_akopyan_recepty.
Фаршировані печериці - рецепт
Інгредієнти:
- печериці
- шинка
- сир
- сметана
- майонез
Печериці добре промийте, видаліть ніжки.
Для начинки шинку дрібно наріжте, а сир натріть на крупній тертці.
Додайте в начинку сметану, майонез, усе добре перемішайте.
До речі, за бажанням, гриби можна додатково посолити.
Заповніть печериці начинкою і відправте на форму, застелену пергаментом або ж фольгою.
Випікайте за температури 200 градусів до золотистої скоринки сиру. Під час подачі прикрасьте зеленню.
Приємного апетиту!
Дивіться відео, як готувати фаршировані печериці:
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