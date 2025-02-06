Шикарна закуска з печериць з новою начинкою - зникають вмить

Рецепт апетитних печериць з оригінальною начинкою.

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Фаршировані печериці - рецепт / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Напевно, ви вже готували печериці з фаршем, тепер же ми пропонуємо приготувати їх із новою начинкою - шинкою і сиром. Таку страву можна з упевненістю ставити на святковий стіл і найкраще гарячою. А готуються фаршировані печериці швидко і просто.

Зазначимо, рекомендуємо обирати великі печериці, адже їх буде легше і швидше фарширувати, повідомляє Главред із посиланням на tanya_akopyan_recepty.

Фаршировані печериці - рецепт

Інгредієнти:

відео дня

печериці

шинка

сир

сметана

майонез

Печериці добре промийте, видаліть ніжки.

Для начинки шинку дрібно наріжте, а сир натріть на крупній тертці.

Додайте в начинку сметану, майонез, усе добре перемішайте.

До речі, за бажанням, гриби можна додатково посолити.

Заповніть печериці начинкою і відправте на форму, застелену пергаментом або ж фольгою.

Випікайте за температури 200 градусів до золотистої скоринки сиру. Під час подачі прикрасьте зеленню.

Приємного апетиту!

Дивіться відео, як готувати фаршировані печериці:

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Хто така tanya_akopyan_recepty? tanya_akopyan_recepty - популярний український кулінарний блогер у соцмережі Instagram. Авторка блогу регулярно публікує ексклюзивні рецепти вишуканих страв. На tanya_akopyan_recepty підписані понад 73 тисячі користувачів соцмережі.

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