Чому не варто викидати чорні банани: оригінальний рецепт, як спекти смачний хліб

Спекти насичений домашній хліб з перестиглих бананів може будь-хто охочий.

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Як просто зробити банановий хліб вдома / Колаж: Главред, фото: unsplash, фото ua.depositphotos.com

Щоб не викидати чорні та перезрілі банани, хорошим виходом з ситуації буде використати їх для випічки домашнього хліба. Польська шеф-кухар Аня Стармах поділилася виданню Beszamel цікавим рецептом бананової випічки. Декілька простих інгредієнтів і вийде дуже солодка страва, яку легко можна приготувати вдома.

Хто така Анна Стармах Анна Стармах — польська шеф-кухар, автор кулінарних книг та кулінарного порталу, що здобула визнання завдяки роботі присяжної польських версій програм "MasterChef" та "MasterChef Junior", пише Вікіпідія.

Що потрібно для бананового хліба?

Аня Стармах радить не викидати стиглі банани, а натомість використати їх як інгредієнт для домашнього бананового хліба.

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Рецепт складається з дуже простих і не дорогих продуктів, які легко доступні:

перезрілі банани

лохина або лохина - поза сезоном можна використовувати заморожені фрукти

борошно пшеничне

натуральний йогурт

цукру і цукру з ваніллю

яйце

вершкове масло

щіпка солі

Як приготувати банановий хліб?

Як звертає увагу Аня Стармах, насичений смаком і ароматом банановий хліб – легка та швидка солодка випічка. Просто з’єднайте інгредієнти в потрібному порядку і вилийте тісто у форму. Решту роботи зробить піч:

збиваємо вершкове масло і цукор з'єднуємо терте масло з бананами та іншими інгредієнтами виливаємо тісто у форму печемо банановий хліб у духовці

Як подавати банановий хліб?

Шеф-кухарка Стармах зазначає, що банановий хліб – чудовий перекус, який ідеально підходить для сніданку і відмінно замінить солодкі булочки з пекарні. Можна взяти таку смакоту на роботу чи пікнік, замість звичних канапок, або ж зробити хорошим і корисним делікатесом для дітей.

Які є види бананів? У багатьох країнах банани є одним з основних джерел харчування. Їстівні сорти бананів умовно поділяються на дві основні групи: десертні, що вживаються головним чином в сирому або сушеному вигляді, і плантайни (або платано), які перед вживанням вимагають термічної обробки. М'якоть десертних сортів дуже солодка на смак, містить велику кількість вуглеводів, вітаміну C і деякі необхідні для організму мінеральні речовини, такі як фосфор, залізо, калій, кальцій і магній.

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