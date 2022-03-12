Неймовірно смачні і ніжні котлети з рибної консерви: готувати 10 хвилин

Рибні котлети рецепт / ua.depositphotos.com

В умовах війни в Україні кожна господиня хоче порадувати своїх близьких швидкими рецептами. Ми вирішили підготувати неймовірно простий рецепт котлет, які точно сподобаються вашим близьких.

Практично в кожному магазині зараз можна знайти рибні консерви, які нам і знадобляться для приготування соковитих котлет.

Цей рецепт рибних котлет дуже простий.

Котлети з консерви - рецепт

Вам потрібно:

Рис - 1 стакан

Рибна консерва - 1 банка (сайра, скумбрія, сардина)

Картопля - 2 штуки

Цибуля - 2 штуки

Яйця - 1 штука

Сіль, перець - за смаком

Панірувальні сухарі або черствий хліб

Рис добре брати круглий або Жасмін. Промити і відварити до готовності, злегка підсолити.

Картоплю відварити в мундирі 20 хвилин.

Цибулю дрібно порізати та обсмажити до золотистої скоринки.

Картоплю почистити та натерти на крупній тертці, додати сардину, цибулю, рис і все посолити.

Сформувати котлети столовою ложкою та обваляти в сухарях.

Розігріти сковороду і смажити рибні котлети під кришкою з кожного боку по 5-7 хвилин.

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