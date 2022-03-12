Неймовірно смачні і ніжні котлети з рибної консерви: готувати 10 хвилин

Смачні і неймовірно ніжні рибні котлети на швидку руку.
В умовах війни в Україні кожна господиня хоче порадувати своїх близьких швидкими рецептами. Ми вирішили підготувати неймовірно простий рецепт котлет, які точно сподобаються вашим близьких.
Практично в кожному магазині зараз можна знайти рибні консерви, які нам і знадобляться для приготування соковитих котлет.
Цей рецепт рибних котлет дуже простий.
Котлети з консерви - рецепт
Вам потрібно:
- Рис - 1 стакан
- Рибна консерва - 1 банка (сайра, скумбрія, сардина)
- Картопля - 2 штуки
- Цибуля - 2 штуки
- Яйця - 1 штука
- Сіль, перець - за смаком
- Панірувальні сухарі або черствий хліб
Рис добре брати круглий або Жасмін. Промити і відварити до готовності, злегка підсолити.
Картоплю відварити в мундирі 20 хвилин.
Цибулю дрібно порізати та обсмажити до золотистої скоринки.
Картоплю почистити та натерти на крупній тертці, додати сардину, цибулю, рис і все посолити.
Сформувати котлети столовою ложкою та обваляти в сухарях.
Розігріти сковороду і смажити рибні котлети під кришкою з кожного боку по 5-7 хвилин.
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