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Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

20 лютого 2022, 02:42

Мало хто замислюється, скільки солі споживаєте щодня. Але, якщо почнете вимірювати її, то будете точно здивовані.

солі
Як вживати менше солі / pixabay

Сіль - шкідливий продукт для організму людини, тому його вживання рекомендують обмежити. Але приготування страв без солі не обходиться, але не всі люди вміють контролювати її норму.

Існують методи, які допоможуть менше солити їжу, повідомляє 5-Minute Crafts.

Мало хто замислюється, скільки солі споживаєте щодня. Але, якщо почнете вимірювати її, то будете точно здивовані.

Карамелизируйте цибуля

Замість того щоб солити цибулю, краще карамелізуйте її. Зокрема, наріжте уздовж тонкими смужками, в сковороду додайте столову ложку несолоного вершкового масла або крапельку оливкової олії. Далі обсмажте цибулю, помішуючи, поки вона не розм'якне.

Готувати її потрібно принаймні одну годину. Експерти кажуть, що карамелізована цибуля стане золотисто-коричневою. Важливо, що не слід додавати цукор або мед, адже натуральний цукор цибулі зробить все сам.

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Також можна змішати цибулю зі сметаною. Тоді ви отримаєте пасту, яка ідеально підійде на хліб або крекери.

Маринуйте м'ясо

Щоб не додавати до м'яса солі, його потрібно маринувати принаймні 1 годину. Варто змішати оливкову олію, бальзамічний оцет, щіпку лимона і кілька очищених зубчиків часнику.

Є ще інший маринад, який можна використовувати для м'яса. Зокрема, варто змішати грецький йогурт з різними спеціями, такими як паприка, чебрець, часник, перець і петрушка.

Всі інгредієнти добре розмішати і отриманим маринадом змастити м'ясо. Залиште маринуватися принаймні 2 години, перш ніж поставити м'ясо в духовку або на гриль.

Свіжа зелень

Експерти радять готувати зі свіжою зеленню, такий як розмарин, чебрець, орегано, петрушка і шавлія. Страві вони додадуть чудового аромату і поліпшать смак вашої їжі в цілому.

Готуючи картоплю з духовки, полийте її невеликою кількістю оливкової олії і чайною ложкою подрібненого свіжого розмарину.

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