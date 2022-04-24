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Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду

24 квітня 2022, 15:40

Що не можна робити в перший день після Великодня 2022.

весна, прикмети
Що не можна робити 25 квітня / pixabay

25 квітня церква вшановує пам'ять святого Василя. Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

Існує думка, що якщо в цей день комусь побажати зла, то людина сама постраждає від зла, так робити не потрібно.

Тиждень після Великодня особливий. Вірили, що можна залучити велике щастя і удачу.

Що не можна робити 25 квітня 2022

Не можна проводити панахиди.

Не можна свататися і вінчатися.

Не можна сумувати і лаятися з близькими.

Не можна допускати надмірностей в їжі і вживання алкоголю.

Не можна погано думати про людей.

Не можна 25 квітня шити.

Не можна 25 квітня працювати на городі.

Прикмети на 25 квітня

Якщо теплий день 25 квітня, то рік буде врожайним.

Якщо верба зацвіла, то скоро буде потепління.

Якщо сонячний день і холодний ранок, то літо буде посушливим і неврожайним.

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