Ніколи не купуйте: ці речі приносять в будинок біду і негатив

Фахівці відзначають, що ніколи не можна купувати в будинок речі у людей, які несуть негатив.
У кожному будинку є своя енергетика, а речі здатні накопичувати її і нести удачу своєму господареві. Фахівці кажуть, що важливо стежити за тим, які речі ви приносите в будинок. Є кілька небезпечних предметів, які категорично не можна купувати.
Фігури і статуетки птахів несуть в ваш будинок невдачі і втрати. Експерти кажуть, що такі зображення у вашій оселі здатні забрати у вас фінансове благополуччя. Виняток становить лише міфічний птах Фенікс, який привертає в будинок гроші і щастя.
Не можна ставити птахів на робочому столі, в офісі або кабінеті, це може відлякати кар'єрний успіх.
Старий одяг може нести негативну енергетику, від нього слід позбутися. Такі речі в будинок не можна купувати, позитивного вони нічого не принесуть, а удачу і здоров'я відштовхнуть.
Штучні квіти вважаються одним з найбільших джерел фінансових проблем. Фахівці рекомендують не купувати такі квіти і не приносити їх в будинок.
Головне пам'ятати, ніколи не купуйте в ваш будинок речі у людей, які несуть негатив і погано до вас ставляться. Такі речі вже несуть негативну енергетику і здатні вам нашкодити.
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