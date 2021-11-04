Ніколи не купуйте: ці речі приносять в будинок біду і негатив

Прикмети про будинок і речі / pixabay

У кожному будинку є своя енергетика, а речі здатні накопичувати її і нести удачу своєму господареві. Фахівці кажуть, що важливо стежити за тим, які речі ви приносите в будинок. Є кілька небезпечних предметів, які категорично не можна купувати.

Фігури і статуетки птахів несуть в ваш будинок невдачі і втрати. Експерти кажуть, що такі зображення у вашій оселі здатні забрати у вас фінансове благополуччя. Виняток становить лише міфічний птах Фенікс, який привертає в будинок гроші і щастя.

Не можна ставити птахів на робочому столі, в офісі або кабінеті, це може відлякати кар'єрний успіх.

Старий одяг може нести негативну енергетику, від нього слід позбутися. Такі речі в будинок не можна купувати, позитивного вони нічого не принесуть, а удачу і здоров'я відштовхнуть.

Штучні квіти вважаються одним з найбільших джерел фінансових проблем. Фахівці рекомендують не купувати такі квіти і не приносити їх в будинок.

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Головне пам'ятати, ніколи не купуйте в ваш будинок речі у людей, які несуть негатив і погано до вас ставляться. Такі речі вже несуть негативну енергетику і здатні вам нашкодити.

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