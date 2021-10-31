В їх силу вірять багатії: названо речі, які повинні бути в кожному будинку

Прикмети про будинок / pixabay

У кожному будинку є своя енергія, а речі можуть стати справжнім оберігом вашого житла. Фахівці розповіли, які предмети в будинку можуть привернути радість, здоров'я і матеріальне благополуччя.

Шпилька вважається потужним оберігом для кожної людини. Її можна вішати не тільки на одяг. Фахівці кажуть, що шпилька вважається потужним захисником сім'ї, а ще є найсильнішим оберігом для дітей.

Звичайний домашня сіль - оберіг від будь-якого зла. Щоб використовувати її як оберіг від неприємностей, просто посипте нею поріг вашого будинку або офісу і ви побачите, як ваше життя почне змінюватися.

Є одна рослина, яку не можна ставити в будинку, але її дуже люблять в офісах. Найсильнішим захистом володіють колючі види кактусів. Його можна поставити на підвіконні, щоб блокувати погану енергію ззовні. На робочому столі або в приймальні перед кабінетом, кактуси будуть берегти від проникнення зла у ваше життя.

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