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Не спіть так ніколи: привернете біду і втратите здоров'я

3 листопада 2021, 22:49

Навпроти дзеркала не можна ставити ліжко.

сну
Прикмети про сон / pixabay

Міцний сон - це запорука здоров'я, гарного настрою і удачі. Експерти відзначають, що важливим фактором є те, як ви спите, що оточує вас під час відпочинку.

Фахівці категорично не рекомендують спати ногами до дверей. Це призведе до бід і хвороб. Крім того, двері в кімнату на ніч потрібно обов'язково закривати, інакше це може спровокувати погані сни.

А ось скандинавські народи вірили, що уві сні людина може залишати свою фізичну оболонку, тому на ніч двері потрібно обов'язково замикати. Інакше душа може піти і не повернутися.

Навпроти дзеркала не можна ставити ліжко. Фахівці кажуть, що у вас може погіршиться якість сну і здоров'я.

Не можна спати біля вікна. Ліжко краще розмістити в кутку або в центрі кімнати, лягаючи перпендикулярно до умовної лінії, що проходить від вікна до виходу.

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прикмети сон
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