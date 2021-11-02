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Не наражайте себе на небезпеку: названо три речі в будинку, які потрібно ховати від сторонніх очей

2 листопада 2021, 21:08

Ікони та обереги варто тримати далеко від сторонніх очей.

будинок
Які предмети в будинку несуть небезпеку / pixabay

У будь-якому будинку є своя енергетика та речі талісмани, які несуть удачу і притягують здоров'я.

Як відзначають експерти, у вашому будинку є предмети, які не можна показувати і тримати на виду. Люди можуть накликати неприємності і речі стануть нести небезпеку для вас.

Старі фотографії нікому не можна показувати. Енергетика цих знімків може зберігатися десятиліттями. Якщо така фотографія буде в руках у негативної людини, то варто чекати біду і неприємності. Ваші особисті фотографії давайте тільки тим людям, яким ви довіряєте.

Талісмани, обереги та ікони. Ці речі несуть потужну енергетику власників і такі речі ніхто не повинен бачити. Ікони та обереги варто тримати далеко від сторонніх очей. Негативні думки можуть сильно нашкодити вашим талісманам, і вони втратять свою силу.

Коробки і шкатулки з прикрасами не можна ставити на видне місце. Не можна хвалитися і давати міряти свої коштовності, люди можуть накликати на них зло і ваш емоційний стан стане негативним.

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