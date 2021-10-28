Щоб в ньому завжди водилися гроші: названо три речі, які повинні бути в гаманці

Що не можна зберігати в гаманці / pixabay

Гаманець - несе потужну енергетику, як і самі гроші. Деякі речі, покладені в ваш гаманець можуть відштовхнути фінансовий прибуток і залучити неприємності.

Фахівці розповіли, які речі завжди повинні лежати в гаманці, та що в ваше портмоне класти заборонено.

Гаманець повинен бути з натуральних тканин, бажано зі шкіри. Колір може бути будь-який - від білого до червоного.

А ось купюри в гаманці повинні бути складені акуратно, в одну сторону і в залежності від їх гідності.

Найсильнішими грошовими талісманами, які варто покласти в гаманець, є: зображення виноградного грона, листочок зеленого чаю або м'яти, шматочок кориці, боби.

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Не можна класти гаманець з грошима на обідній стіл або ліжко, можна залучити в будинок фінансові труднощі.

У гаманці не можна зберігати багато монет, їх потрібно віддати в якості милостині.

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