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Купіть їх прямо зараз: ці предмети принесуть в будинок багатство і удачу

23 листопада 2021, 22:59

Простий лавровий лист може стати вашим оберегом.

будинок
Які предмети принесуть удачу в будинок / pixabay

У кожному будинку є своя енергетика та затишок. Будь-яка господиня або господар може принести в будинок річ, яка всю позитивну енергетику вб'є.

Фахівці назвали п'ять предметів у вашій оселі, які допоможуть залучити удачу, багатство, здоров'я та любов.

Найпростіший та дуже потужний оберіг - гілочка червоної горобини. Невелику гілку горобини варто зберігати весь рік до появи нової. Горобина здатна захистити будинок від проблем та негараздів.

Простий віник у будинку може стати найсильнішим оберегом. Його варто тримати в кутку до гори помелом. Тоді віник позбавить вас від фінансових втрат та принесе удачу. А ось старий віник варто викинути.

Щоб захистити ваш будинок від бід і хвороб потрібно купити невелику фігурку слона, але тільки не чорного кольору. Як кажуть фахівці, її потрібно поставити на кухні.

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Простій лавровий лист може стати вашим оберегом. Експерти кажуть, що лавровий лист здатний захистити будинок від "недоброго ока". Просто покладіть листочок під поріг.

Найпростіша та корисна рослина може врятувати від біди та допомогти вилікуватися. Лаванда володіє унікальними способами зберегти в будинку позитивну енергетику. Зберігати букет лаванди варто в коридорі.

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