"Знав, чого варта свобода": Зеленський відреагував на смерть Кравчука

Володимир Зеленський відреагував на кончину Кравчука / Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть одного зі своїх попередників Леоніда Кравчука. Він відзначив історичну роль першого президента і його політичну мудрість.

"Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною фігурою. Він був тією людиною, яка вміє знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо в складних, кризових моментах. Коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє всієї країни", - сказав Зеленський у традиційному відеозверненні до народу у вівторок ввечері, 10 травня, підбиваючи підсумки 76-го дня повномасштабної війни з Росією.

Президент зазначив, що саме таку свою мудрість Кравчук проявив наприкінці 1980-х років, коли виникав український рух.

"Він блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може виглядати, ніби тоді йому було просто. І що б не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною", - зазначив Зеленський.

Також шостий президент України подякував першому президенту за допомогу і поради і пообіцяв домогтися миру.

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"Він пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого варта свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги і нашого миру", - підсумував Зеленський.

Раніше Главред писав про те, що 10 травня 2022 року помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Як повідомляють джерела в офісі президента, політик помер на 89 році життя після тривалої хвороби.

У червні 2021 року Леонід Кравчук на якийсь час пішов з Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Пізніше стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці.

Після операції перший президент України потрапив до реанімації і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Пізніше стало відомо, що він проходить реабілітацію за кордоном.

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