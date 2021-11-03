Стало відомо про стан здоров'я Кравчука

Леонід Кравчук йде на поправку / УНІАН

Стан здоров'я першого президента України Леоніда Кравчука стабілізується. Про те, що він йде на поправку, заявив в ефірі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Слава Богу Леонід Макарович йде на поправку, він почав говорити, цікавиться подіями в Україні. Дай Бог, місяці 2-3 і все буде добре", - сказав він.

Також відомо, що наразі Леонід Кравчук знаходиться в Німеччині. Він проходить реабілітацію після складної операції. Два місяці Кравчук був на апараті ШВЛ.

Напомним, про погіршення здоров'я першого глави України стало відомо 28 червня. Того дня він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.

Вже 29 червня Кравчуку зробили операцію на серці, яка пройшла успішно.

ЗМІ пишуть, що Кравчук перебуває на лікуванні в клініці Мюнхена.

Також раніше в травні 2017-го, в Інституті серця Кравчуку проводили стентування судин. Лікарі тоді говорили, що для нього це була перша така операція на серці.