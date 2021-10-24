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Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони: ЗМІ назвали ім'я

24 жовтня 2021, 18:44

Андрій Таран, за даними ЗМІ, покине свій пост у зв'язку з погіршенням здоров'я.

Андрій Таран
Андрій Таран піде з поста глави Міноборони / Фото: прес-служба Міноборони

Президент України Володимир Зеленський вже погодив кандидата, який замінить нинішнього міністра оборони Андрія Тарана.

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що ним став чинний міністр з питань ОРДЛО Олексій Резніков. Про це редактор видання Цензор.Нет написав у Facebook.

"На відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок у тих критичних сферах, які повністю розвалив його попередник, Таран", – написав журналіст.

Також, за його словами, питання відставки Андрія Тарана було піднято у зв'язку з погіршенням його здоров'я.

"Головною мотивацією Зеленського є бажання мати "балакучого" міністра оборони замість"мовчазного" Тарана, який не дає інтерв'ю і пресконференцій через великі труднощі зі зв'язним викладом своїх думок. Таран абсолютно очевидно фізично нездоровий, і нездатний виконувати обов'язки міністра", - додав Бутусов.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський вже визначився з кандидатурою на пост міністра оборони у разі потенційної відставки Андрія Тарана.

Також минулого вівторка стало відомо, що глава Мінекології Роман Абрамовський написав заяву про відставку, а з фракції "Слуга народу" виключили депутатку Людмилу Буймістер.

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відставка Володимир Зеленський Міноборони України Юрій Бутусов Андрій Таран
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