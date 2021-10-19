Засідання Ради: міністр екології подав у відставку, а "Слуга народу" скоротилася на одного нардепа

В українській владі відбулися кадрові зміни / УНІАН

На сьогоднішньому засіданні українського парламенту відбулося безліч кадрових змін.

Глава Мінекології Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Я бачив, що він написав заяву. Я заходив якраз до голови, а він виходив. За власним бажанням... Так збіглися обставини, що я бачив, що він виходив і він писав заяву", - сказав він.

Також Арахамія розповів про свою впевненість у тому, що в парламенті вистачить голосів за відставку міністра екології і навіть припустив, що це крісло займе хтось із депутатів фракції "Слуга народу".

Тим часом, у фракції "Слуга народу" також відбулися зміни. З неї виключили "опозиційну" депутатку Людмилу Буймістер.

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Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зачитав рішення фракції, яка заздалегідь зібрала підписи за виключення нардепа зі своїх лав.

Як раніше заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, виключення Буймістер з фракції підтримає переважна більшість членів монобільшості.

За її словами, у Буймістер був один з найнижчих рівнів голосування.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради України обрали новим першим віце-спікером керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. "За" проголосували 256 депутатів.