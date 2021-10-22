У Зеленського знайшли заміну міністру оборони

Андрій Таран може піти у відставку найближчим часом / УНІАН

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський вже визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони у разі потенційної відставки Андрія Тарана.

За даними УНІАН, Арахамія назвав терміни розгляду питання про відхід Тарана.

"Думаю, що протягом двох-трьох тижнів вже будемо визначатися", - зазначив Таран.

Однак на уточнююче запитання про потенційних претендентів на цю посаду Арахамія не дав чіткої відповіді, хоча підкреслив, що, вони є. Більш того, глава "СН" сказав, що це остаточне рішення президента.

Нагадаємо, раніше прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що міністр оборони нещодавно літав разом з президентом на Донбас і додав, що ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони.

Також минулого вівторка стало відомо, що глава Мінекології Роман Абрамовський написав заяву про відставку, а з фракції "Слуга народу" виключили "опозиційну" депутатку Людмилу Буймістер.