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Зеленський дозволив відправляти бійців тероборони на фронт

11 червня 2022, 21:15

Бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.

Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про тероборон / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Глава держави Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони ЗСУ на фронт та виконувати бойові завдання.

Згідно з даними на сайті Ради, президент підписав закон ще 10 червня. Бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.

Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій і на окупованих територіях. Рішення про виконання таких завдань схвалюється головнокомандувачем ЗСУ.

Даний закон був проголосований у Верховній Раді ще 3 травня 2022 року.

Станом на травень в Україні було близько 110 000 бійців територіальної оборони.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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