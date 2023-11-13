У Міноборони хочуть звільнити трьох генералів - УП

Міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення трьох командувачів.

https://glavred.net/ukraine/u-minoboroni-hochut-zvilniti-troh-generaliv-up-10516501.html Посилання скопійоване

Міноборони планує звільнення трьох генералів / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Вікіпедія,t.me/otarnavskiy

У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ.

Співрозмовники "Української правди" у військово-політичному керівництві повідомили, що за даними джерел, міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

відео дня

Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється.

Нагадаємо, що Верховна Рада цього тижня звільнить одного з міністрів. Железняк у своєму Telegram повідомив, що йдеться про звільнення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Кабмін звільнив заступників міністра оборони України. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони. Іде повне оновлення

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.