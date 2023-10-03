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"Кремль ставить рамки для війни": експерт пояснив, чому Шойгу заговорив про 2025 рік

Альона Вороніна
3 жовтня 2023, 11:09 оновлено 3 жовтня, 11:09
Зараз рано говорити про те, що війна може завершитися у 2024 році. Ще не склалася зовнішня рамка подій, яка давала б змогу робити якісь прогнози.
Украинские военные, Сергей Шойгу, Иван Киричевский
Експерт Киричевський пояснив, чому Шойгу заговорив про 2025 рік/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр імені Романа Великого, скрін, соцмережі

Той факт, що міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу почав говорити про 2025 рік як рік, до якого РФ нібито може досягнути усіх цілей "спецоперації", вказує на те, що Кремль встановлює якісь рамки тривалості війни.

Кремль не хоче втягнутися у довготривале протистояння. Таку думку висловив військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський в інтерв’ю Главреду.

"Якщо виходити з того, що зараз говорять у РФ, я пропоную звернути увагу на слова міністра оборони РФ Шойгу, який заявив, що всіх цілей "спецоперации" можна досягти до 2025 року. Звісно, він не уточнив, які ж там цілі, але просто той факт, що міністр оборони РФ, фактично друга людина в Кремлі, яка відповідає за ведення і планування військової операції уже публічно говорить про 2025 рік, означає, що, схоже, Кремль певну рамку тривалості бойових дій може ставити", – зазначив Киричевський.

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За його словами, країна-агресорка РФ не хоче довготривалої війни, тому що для неї це буде виснажливо у ресурсах.

Проте поки що рано говорити, чи може війна завершитися у 2024 році, наголосив військовий експерт.

"Але говорити, що у 2024 році точно закінчиться війна, тут зарано, як і обіцяти, що війна затягнеться на роки чи на десяток років – ще не склалася зовнішня рамка подій, яка дозволила б обґрунтувати ті чи інші сценарії", – зазначив він.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового. Російські окупанти намагались відвоювати утрачені позиції в районі Андріївки, однак штурм провалився. Агресор завдав авіаударів по вже звільненій Кліщіївці Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним. Захисники України відбили позиції в системі окопів на північний захід від Роботино Запорізької області в період між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують. Про це свідчать географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки, йдеться в свіжому звіті Інституту вивчення війни.

У ніч на 3 жовтня РФ атакувала південь і схід України. Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 13 дронів-камікадзе і одну крилату ракету. Але внаслідок падіння уламків у Дніпрі загорілося приватне підприємство, гараж та авто. Рятувальники оперативно загасили загоряння. Крім цього уламки збитого дрона впали на території промислового підприємства в Павлограді – туди ж сталося і влучання.

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новини Росії війна в Україні Кремль вторгнення Росії Сергій Шойгу
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