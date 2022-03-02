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Канада може скасувати візи для біженців з України

2 березня 2022, 09:32

Після схвалення профільним комітетом проект буде направлено до сесійної зали, де він повинен отримати схвалення більшості депутатів, щоби набути чинності.

Україна Канада
Канада може скасувати візи для українських біженців / УНІАН

Більшість членів Постійного комітету парламенту Канади з питань імміграції підтримали пропозицію про скасування віз для біженців з України.

Проти даного рішення проголосували лише депутати від Ліберальної партії, повідомляє Укрінформ.

Після схвалення профільним комітетом проект буде направлений до сесійної зали, де він повинен отримати схвалення більшості депутатів, щоби набути чинності.

Хоча рішення про візовий режим входить до компетенції уряду, а не парламенту, проте законодавці можуть висловити політичну підтримку і звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд.

Як повідомляв Главред, в ООН заявили, що напад Росії на Україну може обернутися великою гуманітарною катастрофою. За словами представниці Великої Британії в ООН Барбари Вудворд, вже 7 мільйонів українців були змушені залишити свої будинки.

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Нагадаємо, 28 лютого відбулися перші переговори України та Росії щодо ситуації з військовим конфліктом Москви та Києва.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що делегації визначили пріоритетні теми, за якими намітили деякі рішення. Сторони вирушили у свої столиці для консультацій

Далі відбудеться другий раунд переговорів.

Представник РФ Мединський заявив, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". Наступна зустріч має відбутися на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.

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