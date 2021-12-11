Зеленський пояснив, чому 1 грудня не відбувся державний переворот / Reuters

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому державний переворот, запланований на 1 грудня, не відбувся.

В інтерв'ю телеканалу "1+1", яке він дав у п'ятницю, 10 грудня, ввечері, Зеленський підкреслив, що про деякі речі, що стосуються цієї теми, він говорити не готовий "і про деякі речі не можна говорити".

За його словами, суспільство не підтримує такі дестабілізуючі кроки деяких угруповань". Також президент зазначив, що ті, хто міг бути причетний до перевороту, частково "змінили свої плани".

"Я думаю, що у людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку і наших стратегічних партнерів... мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, трішечки змінили свої плани", - пояснив президент.

Щодо причетності олігархів до перевороту і до того, що Зеленському доведеться домовлятися "з одним з них", щоб опалювальний сезон пройшов без збоїв, президент був небагатослівний.

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"Мені здається, що потрібно якось змінювати хід історії. Їм потрібно домовлятися з державою, а не держава повинна домовлятися з олігархами. Домовитися з державою дуже просто. Вона свої домовленості викладає в законах і там все зрозуміло, як людині і бізнесу потрібно діяти, як працювати. І не буде ніяких питань", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, що представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, який заплановано на 1 грудня.

Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, водночас він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.

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