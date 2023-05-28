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Україна повинна стати членом ЄС і НАТО - Каллас

Юлія Куришко
28 травня 2023, 05:26 оновлено 28 травня, 05:29
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Естонська прем’єрка заявила про важливість створити Європу без сірих зон.
Україна повинна стати членом ЄС і НАТО - Каллас
Україна має стати членом ЄС і НАТО / колаж Главред: фото: УНІАН, ua.depositphotos.com / колаж Главред: фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що для перемоги України і стабільного миру Росія повинна зазнати поразки, повернути окуповані території і повернутися у свої кордони.

"Будучи представником покоління, у якого від початку свободи не було, я дуже добре розумію, що за свободу потрібно боротися. Тому ми так активно допомагаємо Україні перемогти", - про це вона сказала під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, в якій також взяли участь прем’єри Латвії і Литви Крішьяніс Каріньш Інгріда Шимоніте, передає Європейська правда.

Вона також пояснила, що Україна довела світові, що здатна перемогти у війні, "якщо трансатлантична сім'я стоятиме з нею пліч-о-пліч".

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Естонська прем’єрка заявила про важливість створити Європу без сірих зон, а для цього потрібні геополітичний Європейський союз і сильна та гідна довіра НАТО.

"Для забезпечення миру в Європі нам потрібно, щоб Україна стала членом Європейського союзу і НАТО", – підкреслила Каллас.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Естонія підтримала членство України в НАТО. Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги. Загальна військова допомога Естонії Україні становить понад 1% ВВП країни. У пакет військової допомоги увійдуть гаубиці, гранатомети і боєприпаси — те, про що попросила Україна.

Латвія, Литва та Естонія поставлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin. Допомога надається після дозволу уряду США передати третій стороні обладнання американського виробництва.

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