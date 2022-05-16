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Зеленський призначив нового командувача Силами терроборони ЗСУ

16 травня 2022, 00:20

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Володимир Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Силами територіальної оборони ЗСУ / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Глава держави звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна, йдеться у відповідному указі.

Указом №336/2022 звільнив з посади командувача Сил терроборони ЗСУ Галушкіна.

"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться в указі №337/2022.

Бригадний генерал Юрій Галушкін був призначений командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України 1 січня цього року.

Раніше Танцюра обіймав посаду начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про Ігоря Танцюра

  • У 2013 році Танцюра отримав звання генерал-майора від Януковича;
  • 2 травня президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
  • У 2019 році він був першим заступником командувача ООС;
  • У 2022 році начальник штабу - заступник командувача Сухопутними військами ЗСУ.

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