Зеленський призначив нового командувача Силами терроборони ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.
Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.
Глава держави звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна, йдеться у відповідному указі.
Указом №336/2022 звільнив з посади командувача Сил терроборони ЗСУ Галушкіна.
"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України", - йдеться в указі №337/2022.
Бригадний генерал Юрій Галушкін був призначений командувачем Силами територіальної оборони Збройних сил України 1 січня цього року.
Раніше Танцюра обіймав посаду начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ.
Що відомо про Ігоря Танцюра
- У 2013 році Танцюра отримав звання генерал-майора від Януковича;
- 2 травня президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
- У 2019 році він був першим заступником командувача ООС;
- У 2022 році начальник штабу - заступник командувача Сухопутними військами ЗСУ.
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Автор: Катя Трохименко