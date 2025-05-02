Угода про корисні копалини з США є 'довічною': нардеп розкрив несподавні деталі

Народні депутати не отримають тексти самої угоди і голосуватимуть "всліпу", заявив нардем Ярослав Железняк.

https://glavred.net/politics/soglashenie-o-nedrah-s-ssha-yavlyaetsya-pozhiznennym-nardep-raskryl-neozhidannye-detali-10661303.html Посилання скопійоване

Угода з США "назавжди" і без гарантій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Железняка:

Угода про співпрацю в сфері корисних копалин фактично є довічною

Документ не містить гарантій безпеки

Створений у межах угоди фонд буде зареєстрований у США

Угода між Україною та США про співпрацю у сфері корисних копалин не передбачає жодних безпегових гарнтій. Також у ній не визначено термін дії. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі Новини.Live.

"Ця угода довічна, там немає термінів. У теорії через 10 років сторони матимуть тільки можливість її змінити. Або ми запитали, чи правильно ми розуміємо, що в угоді немає гарантій безпеки? Прем'єр-міністр (Денис Шмигаль - Главред) чесно відповів, що там їх немає", - зазначив нардеп. відео дня

Железняк також стверджує, що народні депутати не матимуть змоги ознайомитися з повними текстами угоди та пов'язаного з нею статуту. Крім цього, створений в межах угоди фонд, за його словами, буде зареєстрований в США.

"Я прямо поставив запитання прем'єр-міністру, чи потребують ці два документи - основна угода і статут - ратифікації? Відповідь - ні. Чи отримаємо ми, народні депутати, тексти цих угод? Відповідь - ні. Депутати голосуватимуть за те, що не бачили. Третє, ми запитали, чи відповідає дійсності те, що фонд буде зареєстрований не в Україні, а в США, це правда", - розповів Железняк.

Що передбачає угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угоди про корисні копалини між Україною та США - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 1 травня між Україною та США була підписана угода щодо створення Інвестиційного фонду відбудови. Цей фонд буде діяти на рівноправних засадах, що дозволить забезпечити взаємодію на рівних умовах між обома сторонами.

Як повідомляв Главред, угода передбачає, що Україна не несе боргових зобов'язань, а також виключає можливість приватизації стратегічно важливих підприємств. Фонд працюватиме таким чином, що всі ухвалювані рішення здійснюватимуться спільно, а фінансові ресурси використовуватимуться виключно для внутрішнього розвитку країни.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що ця угода буде вигідною як для України, так і для США. Він підкреслив, що американські інвестиції принесуть значно більший прибуток, ніж 350 мільярдів доларів допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, повідомив, що підписана угода щодо рідкісноземельних металів є першим результатом його зустрічі з Дональдом Трампом у Ватикані. Він також наголосив, що угода зазнала багатьох змін і набула рівноправного формату.

Читайте також:

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред