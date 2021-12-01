Зеленський анонсував підвищення зарплат в Україні: хто отримуватиме 24 тисячі на місяць

Володимир Зеленський розповів, скільки будуть по / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення заробітної плати лікарям.

Під час звернення до Верховної Ради глава держави зазначив, що зарплата лікарів за рік зросла вдвічі, а з 1 січня вона складе мінімум 20 000 грн, а середня зарплата медиків буде 24 000 грн.

Крім того, Зеленський нагадав, що з сьогоднішнього дня розмір мінімальної зарплати збільшиться на 500 гривень і складе 6500. Востаннє мінімалка підвищувалася в січні - тоді розмір виплат був 6 тис. грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року, зарплати українських вчителів зростуть на 8,4%. Таким чином, заробітки педагогів піднімуться на 753-1,3 тис.гривень.

читайте такожЩо змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовіна тисяча"Зазначимо, що у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати в Україні збільшується сума мінімального страхового внеску, нагадали у податковій службі.

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Якщо мінімальний страховий внесок, який прив'язаний до мінімальної зарплати, з січня по листопад 2021 року становить 1 320 грн (6000×22%), то за грудень потрібно буде платити 1 430 грн. (6500×22%).

Максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2021 року становить 19 800 грн (15 розмірів мінімальної заробітної плати (6000 грн х 15 х 22%).

З 1 грудня максимальна сума страхового внеску становитиме 21 450 грн. (6500 грн. х 15×22%).