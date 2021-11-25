У Зеленського зробили заяву, чи запровадять в Україні воєнний стан через вторгнення військ РФ

Михайло Подоляк / facebook.com/mpodolyak2

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на тлі загрози вторгнення Російської Федерації не запроваджуватимуть воєнний стан в Україні.

За його словами, всі новини, поширювані в різних трактуваннях про нібито планований в Україні військовий стан, - це не більше ніж фейк.

Він підкреслив, що цей фейк поширюють російські "засоби масової дезінформації", а також українські "спеціальні олігархічні канали".

"Його підхопили і деякі українські діячі, які намагаються привернути до себе увагу і не здатні придумати нічого кращого, ніж розносити фейки. Україна обороняється вже не перший рік без такого специфічного політико-юридичного стану, як воєнний стан. І не вважає за потрібне застосовувати його зараз - навіть на тлі наявної інформації про загрозливу військову активність на території Росії поблизу наших кордонів", - зазначив Подоляк.

Він додав, що Україна закликає російську сторону перенаправити кошти, які витрачаються на підтримку загроз сусіднім державам і Європі, на соціальну підтримку своїх громадян.

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Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.

В НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більш того, в Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію Української держави.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує обстановку 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії по пересуванню військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.