У Зеленського зробили заяву, чи запровадять в Україні воєнний стан через вторгнення військ РФ

Україна закликає російську сторону перенаправити кошти, які витрачаються на підтримку загроз сусіднім державам.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на тлі загрози вторгнення Російської Федерації не запроваджуватимуть воєнний стан в Україні.
За його словами, всі новини, поширювані в різних трактуваннях про нібито планований в Україні військовий стан, - це не більше ніж фейк.
Він підкреслив, що цей фейк поширюють російські "засоби масової дезінформації", а також українські "спеціальні олігархічні канали".
"Його підхопили і деякі українські діячі, які намагаються привернути до себе увагу і не здатні придумати нічого кращого, ніж розносити фейки. Україна обороняється вже не перший рік без такого специфічного політико-юридичного стану, як воєнний стан. І не вважає за потрібне застосовувати його зараз - навіть на тлі наявної інформації про загрозливу військову активність на території Росії поблизу наших кордонів", - зазначив Подоляк.
Він додав, що Україна закликає російську сторону перенаправити кошти, які витрачаються на підтримку загроз сусіднім державам і Європі, на соціальну підтримку своїх громадян.
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Війська Росії біля кордонів України
Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.
В НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більш того, в Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію Української держави.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує обстановку 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії по пересуванню військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.