'5 років ще не закінчилися': Зеленський зробив заяву щодо термінів президенства

Володимир Зеленський зазначив, що не може самостійно оцінювати свою діяльність на посту президента України, оскільки це було б неетично.

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Зеленський зробив важливу заяву щодо свого президенства / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Термін перебування на посаді президента України Володимира Зеленського продовжує тривати навіть після закінчення п'ятирічного періоду через введення на території держави воєнного стану. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Відповідаючи на питання журналіста щодо того, чи впорався він із своєю роботою за останні 5 років президентства, Володимир Зеленський зазначив, що його президентський термін ще не закінчився.

"Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині", - сказав він. відео дня

Зеленський підкреслив, що він щасливий очолювати країну, де люди не відмовляються від викликів, що стоять перед ними, і не "обертаються спиною".

"Я пишаюсь, що я президент України, ось моє ставлення до цих п’яти років", - сказав він.

Коли спливає президентський термін Володимира Зеленського? 20 травня 2024 року формально спливає президентський термін Володимира Зеленського. Згідно з Конституцією президент перебуватиме на посаді до обрання нового глави держави, а згідно з законом під час воєнного стану вибори не проводяться. Відтак, відповідно до основного закону, президент і Верховна Рада мать виконувати свої повноваження до наступних виборів, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в коментарі "Радіо Свобода".

Президентський термін Зеленського - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Центральна виборча комісія підтвердила, що після 20 травня у Президента Володимира Зеленського не виникне жодних проблем з легітимністю, і він повинен виконувати свої повноваження до призначення нового президента.

Згідно з Конституцією, повноваження президента тривають до інавгурації нового президента або до другого терміну, а вибори нового президента мають бути проведені протягом 30 днів після закінчення воєнного стану, заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо питань із нелегітимністю українського президента в разі підписання договорів між державами.

Крім того, Путін зробив цинічну заяву щодо наступу російських військ на Харківщині. Він зазначив, що у Кремля немає планів щодо захоплення Харкова, а також звинуватив Україну у наступі РФ на півночі Харківської області.

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