Навіщо Путіну варто погодитися на паузу: експерт зробив прогноз

Путін, за словами Болтона, переоцінює свої можливості, ігноруючи ініціативи про припинення війни.

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Путін може прорахуватися у війні проти України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Путін ризикує переграти, ігноруючи ініціативу перемир’я

Росії потрібна пауза для відновлення армії

Позиція Трампа натякає на новий тиск на Кремль

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити вигідну позицію, відмовляючись від тимчасового припинення вогню в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю The Hill.

За словами Болтона, попри економічні труднощі, викликані західними санкціями, Москва все ще має "дуже сильну" політичну позицію.

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"Путін уже отримав багато поступок у своїх прагненнях. Він хоче зберегти територію, захоплену Росією в Україні, але я думаю, що на даний момент він ризикує переоцінити свої можливості з Трампом", — наголосив Болтон.

На тлі закликів до 30-денного перемир’я, які підтримують ключові союзники України в Європі — Франція, Німеччина, Велика Британія та Польща — Болтон зазначає, що Росія могла б скористатися паузою для відновлення сил.

Він також звернув увагу на суперечливі сигнали з боку американських політиків.

"Ми отримали кілька цікавих коментарів, як від Трампа, так і від Джей Ді Венса, які стверджують, що росіяни вимагають забагато. Не зовсім зрозуміло, що саме вони мають на увазі, але Путін зараз в одному з найкращих становищ, на якому він може опинитися, і я вже деякий час дивуюся, чому він не скористається припиненням вогню", — зазначив Болтон. "Росіянам це дуже потрібно, щоб мати шанс відновити свою армію".

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

Нагадаємо, Україна готова до переговорів із Росією, однак для цього Москва спочатку має прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню, сказав президент Володимир Зеленський. Кремль має зупинити бойові дії з 12 травня, і тоді можна буде вести діалог.

крім того Кремль "хоче" перемовин, враховуючи "реальну ситуацію" на полі бою, сказав помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Також РФ "вимагає" врахувати так звані результати стамбульських перемовин 2022 року.

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Що таке The Hill? The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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