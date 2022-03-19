"Забрати території РФ без єдиного пострілу": політтехнолог озвучив можливі плани Китаю

Володимир Путін і Сі Цзіньпін / Фото Reuters

У війні Росії проти України Китай намагається діяти виключно в своїх інтересах. У Пекіні прекрасно розуміють: чим слабкішою буде російська держава, тим легше дістануться її ресурси.

Таку думку озвучив політтехнолог Борис Тізенгаузен в ефірі 24 каналу.

Через запроваджені санкції та ізоляцію від світу у Росії не залишиться торгових партнерів. У цьому випадку Китай зможе запропонувати Росії за вищою ціною ресурси, які їй вже відмовилися продавати цивілізовані країни, вважає Тізенгаузен.

Він додав, що китайська влада завжди поглядала на російські території.

"Думаю, прийде час, коли Китай дочекається, що можна буде брати мало не без пострілу російські території", – припустив політтехнолог.

Переговори США і Китаю

18 березня відбулися телефонні переговори президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна. Відеодзвінок тривав близько двох годин, але лідери двох держав не змогли подолати свої розбіжності з приводу війни в Україні, повідомляє Finantial Times.

Президент США попередив главу КНР про "наслідки", якщо Пекін надасть військову допомогу Кремлю. У свою чергу, китайський лідер розкритикував "широкі та невибіркові санкції", запроваджені Заходом проти Росії та інших країн, якщо вони стануть на бік Москви.

"У Китаї повинні вирішити, як вони хочуть, щоби книги з історії дивилися на них і оцінювали їхні дії. Сі Цзіньпін повинен ухвалити рішення", – сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що РФ звернулася до Китаю із запитом надати військову техніку і підтримку у війні з Україною, а також економічну допомогу, щоб утриматися на плаву в умовах санкцій.

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